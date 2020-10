Candidatos a prefeito de Andradas participam de entrevista na ANTV

É nesta semana o programa de entrevista produzido pela ANTV com a participação dos candidatos a prefeito de Andradas. O objetivo da equipe de jornalismo da emissora é possibilitar um primeiro contato com a população, oferecendo oportunidade de apresentação do perfil político e das principais propostas de governo.A ordem de exibição foi definida por sorteio e ficou assim:

06 de outubro – Margot N. Graziane Pioli

07 de outubro – Rosana S. Fraga Souza

08 de outubro – Ademir dos Santos Perez

Os três candidatos participaram das gravações no estúdio da ANTV, todas no mesmo dia. O programa será exibido às 20 horas, logo após o Telejornal Integração. Os telespectadores poderão acompanhar pelo canal 36 em tv aberta, site www.tvandradas.com.br ou pelo sistema Telemídia TV.