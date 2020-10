Familiares dos detentos podem retomar as visitas presenciais no presidio de Andradas

Com base no programa “Minas Consciente” as visitas presenciais nos presídios que fazem parte da 18° Região Integrada de Segurança Pública foram autorizadas. Apesar desta decisão será preciso seguir as normas preventivas a Covid 19