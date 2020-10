Delegado de Andradas fala sobre as mudanças na realização dos exames de autoescolas

Como vimos na semana passada proprietários de autoescolas e alunos estão felizes com a realização dos exames de rua em Andradas. A banca com profissionais locais possibilitou o aumento do dias e horários para a prova