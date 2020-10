Reunião define as regras do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e TV

Os candidatos a prefeito e vereadores já iniciaram a campanha política. E a partir do dia 9 de outubro será apresentado o programa do horário eleitoral gratuito na rádio e na TV. Na última sexta-feira foi realizada reunião para definir as regras junto com as emissoras.