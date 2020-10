Com a chegada das estações mais quentes do ano lojistas investem na moda praia

Com a chegada das estações mais quentes do ano lojistas investem na moda praia

Os dias estão muito quentes e nada melhor do que se refrescar nas piscinas, nas praias ou mesmo nas cachoeiras. Os passeios ao ar livre tem sido uma excelente opção durante a pandemia do novo coronavírus. Seguindo os protocolos recomendados, como o distanciamento social e o uso de álcool em gel dá para se divertir com saúde. E que tal se cuidar e ainda estar na moda?