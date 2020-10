Grupo de apoio a pacientes com câncer em Poços de Caldas desenvolve atividades diferenciadas

Neste mês é realizada a campanha Outubro Rosa – que traz reflexão sobre o tratamento do câncer de mama. Em Poços de Caldas existe o grupo de apoio a pacientes com câncer – Gaapo – que também atende pacientes de Andradas. A instituição desenvolve ações neste período, mesmo com os limites impostos pela pandemia.