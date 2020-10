Live em prol a Santa Casa

A pandemia trouxe muitas situações desagradáveis, mas não há dúvidas de que despertou e muito o sentimento de solidariedade. Neste sentido podemos citar as lives. Músicos que tiveram que ficar longe dos palcos se aproximam dos fãs pela internet e ainda fazem questão de ajudar. No ultimo domingo a iniciativa veio da banda Six No Rusty, que fez a prestação de contas de uma live beneficente para Santa Casa. O resultado aproxima-se de 5 mil reais com a participação da comunidade.