Stress Financeiro – como lidar com problemas relacionados a dinheiro

Os problemas com dinheiro elevam o estresse, afetam a autoestima, interfere na cognição atrapalhando o discernimento mental. Além disso pode levar ao uso abusivo de bebida, causar depressão e até levar a pessoa ao suicídio. Como lidar com o stress financeiro ? Saiba mais no quadro É Possível com a psicóloga Raquel Grillo