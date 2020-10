Mais de 1.700 amostras são inscritas no concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais 2020

17ª edição do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais recebeu 1.792 inscrições. Foram 1.402 amostras na categoria Café Natural e 390 na categoria Café Cereja Descascado/ Despolpado. A disputa reúne cafeicultores de 171 municípios mineiros. A final do concurso está prevista para dezembro.

A região produtora com mais amostras inscritas é o Sul de Minas (785). Em seguida vem a região Matas de Minas, com 713 amostras, Cerrado Mineiro, com 239, e Chapada de Minas, concorrendo com 55 amostras. Os produtores competem com amostras de café Arábica, tipo 2 para melhor, colhidas neste ano. Os grãos passarão por análises físicas e sensoriais feitas por uma comissão julgadora. O produtor com a maior pontuação final, independentemente de categoria, será considerado campeão estadual. Em todas as etapas, desde a entrega de amostras até as provas, são seguidas as orientações dos órgãos de saúde para a prevenção da Covid-19.

O Concurso de Qualidade dos Cafés é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG, Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Fonte : Emater