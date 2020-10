ANTV faz parceria com a Tv Cultura

Nesta quinta-feira (22/10), a TV Cultura firmou um acordo de cooperação e afiliação com 14 emissoras da Associação Mineira de Rádio e Televisão (AMIRT). Com a presença do governador João Doria, do presidente da TV Cultura, José Roberto Maluf, do vice-presidente, Carlos Camargo, do presidente do Conselho Curador da FPA (Fundação Padre Anchieta), Fabio Magalhães, e do diretor de Rede, Fábio Borba, o compromisso foi ratificado em reunião realizada no Palácio dos Bandeirantes. Luiz Antonio Barbon diretor-presidente da Fundação Educativa Andradense representou a TV Andradas neste importante encontro e a emissora passa a ser Filiada da TV Cultura.