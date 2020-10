TV Atende -Identificação do câncer de mama e como definir as formas de tratamento

Neste mês em que é comemorado o Outubro Rosa e informações importantes fazem a diferença para o tratamento e a cura do câncer. Desde o inicio do mês a Unimed e a TV Andradas apresentam entrevistas com profissionais na seção TV Atende. E hoje o tema é a identificação do câncer de mama e como definir as formas de tratamento