Arquivo ANTV : Haras Armazém Nove

Arquivo ANTV : Vamos relembrar uma matéria do ano de 2018 onde conhecemos o restaurante o Haras Armazém Nove. Quem gosta de comer a tradicional comida mineira não pode deixar de conhecer o Haras Armazém Nove, que fica localizado no Bairro dos Lobos aos pés da Pedra do Elefante. Um ótimo passeio para fazer com a família