Debate na ANTV entre os candidatos a prefeito já tem data marcada

Já estão definidos todos os detalhes do debate entre os candidatos a prefeito de Andradas. Este será o sexto programa deste formato produzido pela ANTV. O objetivo é apresentar aos telespectadores as principais ideias para o futuro do município. Os candidatos a administração municipal têm a oportunidade de perguntar e serem questionados por seus oponentes.

Na noite desta quarta-feira (28/10) os representantes de cada coligação participaram de uma reunião com a equipe de jornalismo para apresentação das regras. Do grupo de Ademir Perez estiveram presentes o presidente do PC do B Elias Batista e o coordenador de campanha do PT Edson Nascimento. Representando Margot Pioli, o vice João Luiz Magalhães Teixeira e o advogado Daniel Ferraz. E da equipe de Rosana Fraga, o presidente da coligação Paulo Roberto Stivanin e o assessor voluntário Luiz Henrique Lusvarghi .

De acordo com o regulamento o teor das perguntas entre os candidatos é livre, mas deverá ser somente relativo a Administração Pública Municipal em geral e Plano de Governo, não podendo invadir a vida pessoal ou profissional. Aqueles que descumprirem as normas serão punidos conforme entendimento do departamento jurídico da emissora, representado pelo advogado Raul André Pasquini. Todo o programa será conduzido por um profissional da comunicação que não faz parte do quadro de colaboradores da emissora e nem tem ligação com Andradas, garantindo ainda mais a transparência e credibilidade.

O debate será realizado no dia 12 de novembro, logo após o horário político, às 20h45. Poderá ser acompanhado em tv aberta pelo canal 36, site www.tvandradas.com.br ou pela Telemídia Tv.