Motorista morre após perder controle e tombar caminhão na BR146

Um motorista de 52 anos, morreu ontem à noite (28), após tombar o caminhão que dirigia, na BR 146, em Poços de Caldas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o veículo tem placas de Toledo (PR) e estava carregado com Sulfato de Magnésio – material utilizado como suplemento para ração de animais. Ao fazer uma curva no quilômetro 510, entre Poços e Bandeira do Sul, o condutor teria perdido o controle da direção e caído em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e como o local era de difícil acesso os militares precisaram fazer rapel para chegarem até a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A perícia técnica foi acionada e o corpo encaminhado ao IML de Poços de Caldas.