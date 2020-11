Quatro produtos de café de Andradas estão na próxima fase do 17º Concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais

A Emater-MG divulgou a lista dos classificados para a segunda etapa do 17º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. Este ano a competição recebeu 1792 amostras concorrentes. O Sul de Minas registrou o maior número de participantes, com 785 amostras. Em seguida, vieram as regiões das Matas de Minas (713), Cerrado Mineiro (239) e Chapada de Minas (55).

Foram classificados para a segunda etapa 120 cafés na categoria Café Natural e 120 na categoria Cereja Descascado, Despolpado ou Desmucilado. Todos receberam acima de 84 pontos (num total de 100), seguindo a metodologia da Associação de Cafés Especiais (SCA), que avalia aspectos como fragrância/aroma, sabor, acidez, corpo, uniformidade, ausência de defeitos, doçura e outros. O município de Andradas classificou 4 produtores na categoria Natural, os Andradenses classificados para próxima fase são : Domingos Leone Neto, Ibraim Carlim da Rosa, José Antonio Stivanin e Luiz Paulo Vilas Boas

“O grande destaque deste ano foi a qualidade das amostras enviadas. Mais de 30 cafés analisados alcançaram notas superiores a 90 pontos”, afirma o gerente regional da Emater-MG em Guaxupé, Willem Araújo, que também é um dos coordenadores do concurso.

O 17º Concurso de Qualidade dos Cafés é promovido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Emater-MG e Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em parceria com a Universidade Federal de Lavras (Ufla), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas e a Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Faepe).

Nova avaliação

Os produtores selecionados para a segunda etapa têm até o dia 13 de novembro para entregar uma nova amostra do café classificado nas unidades regionais da Emater-MG. A partir do dia 16, os cafés passarão por outra análise física e sensorial feita por especialistas da área, no Campus Machado do IF Sul de Minas. Os 24 melhores cafés do estado serão conhecidos em evento a ser realizado no dia 9 de dezembro, na sede da Emater-MG, em Belo Horizonte.

Serão premiados os três primeiros classificados em cada categoria, das quatros regiões produtoras. Também será anunciado como campeão estadual aquele que receber a maior pontuação entre todos os concorrentes. O concurso também irá destacar o café com maior nota produzido por uma cafeicultora. Todo o regulamento do concurso está no site da Emater-MG.

Informações : Emater