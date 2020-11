Arquidiocese de Pouso Alegre lança a terceira fase do plano de retomada

A arquidiocese de Pouso Alegre lançou a terceira fase do plano de retomada das atividades litúrgicas e pastorais. Com isso é possível uma serie de novas atividades na igreja, entre elas as missas nas comunidades.