Lojas de materiais de construção estão animadas com as vendas

Quando a pandemia de covid-19 começou muita gente adotou mais cautela na administração do orçamento e abriu mão temporariamente de alguns planos. Passados quase seis meses, pequenas e grandes obras estão sendo retomadas, o que está impactando de forma muito positiva deste segmento.Recentemente mostramos que as indústrias de louças sanitárias estão tendo dificuldades para atender toda a demanda .E com as lojas de varejo a situação não é diferente.