Candidatos a prefeito participam de debate na ANTV

Nesta quinta-feira (12/11), a partir das 20h45, a ANTV recebe os candidatos à Prefeitura de Andradas para o debate. O programa será ao vivo e a emissora vai atender as recomendações do setor de saúde em função da pandemia da Covid 19. O estúdio está sendo preparado para proporcionar um distanciamento seguro entre os candidatos, mediador e equipe de trabalho. Todos os colaboradores estarão de máscaras, além da constante higienização das mãos e equipamentos.

“O debate representa a oportunidade para a população conhecer cada candidato e quais são suas intenções para o futuro de Andradas. Tem uma importância fundamental nesse período que antecede as eleições, cumpre o papel de mostrar a realidade e ajuda o eleitor a formar opinião, garantindo maior segurança no momento do voto”, afirma o diretor e jornalista Luiz Barbon.

De acordo com o regulamento desenvolvido pela equipe de jornalismo os candidatos fazem perguntas entre si e têm a oportunidade de apresentar suas principais propostas. Todos devem se concentrar apenas em temas relacionados à administração municipal. Não será permitido abordar assuntos relacionados a questões pessoais, ofensas e nem a apresentação de material gráfico.

Os três candidatos Ademir Perez, Margot Pioli e Rosana Fraga receberam antecipadamente o convite para a participação no debate. Seus representantes estiveram presentes em uma reunião e tomaram conhecimento de como será o desenvolvimento do programa. A exibição acontece em TV aberta pelo canal 36, site tvandradas.com.br e Telemídia TV.