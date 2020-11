Cartório Eleitoral precisa de mesários para eleições de domingo

Os representantes do Cartório Eleitoral de Andradas precisam com urgência da inscrição de novos mesários. Doze pessoas que iriam trabalhar no domingo tiveram que ser suspensas, pois apresentaram síndrome gripal. De acordo com o setor de Vigilância em Saúde quem tem sintomas relacionados à Covid 19 precisa ficar em isolamento. Com a equipe incompleta, algumas seções podem ficar desfalcadas.

As pessoas interessadas em atuar como mesário no próximo domingo (15/11) podem ir até o Cartório Eleitoral, que fica localizado na rua Otávio Teixeira Barbosa, 51. O telefone é 3731 – 1407.

O mesário colabora com a transparência do processo eleitoral, viabiliza as eleições e fortalece a democracia. Além de contribuir com a Justiça Eleitoral, também é garantido o direito de se ausentar do trabalho pelo dobro dos dias trabalhados, além de valer como critério de desempate em concurso público.