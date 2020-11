Chefe do cartório eleitoral Vespasiano Vicentin traz informações importantes sobre o dia de votação

As eleições municipais acontecem no próximo domingo – dia 15 de novembro – quando Andradas irá eleger 9 vereadores, além de prefeito e vice. E você já sabe todas as informações relacionadas ao dia da votação? Este é o tema de hoje da seção TV Atende.