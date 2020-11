12 de novembro – Dia do Supermercado

12 de novembro é o dia do supermercado. E em Andradas este segmento é bem desenvolvido com ótimas lojas. Entre elas esta uma que chegou neste ano e veio para ficar. O UniForte conquistou os clientes com seu prédio moderno, variedade de produtos e bom atendimento.