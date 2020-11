Despedida de “Julião” – personalidade conhecida em Andradas faleceu aos 60 anos e vai deixar saudade

Hoje os andradenses se despediram de uma pessoa conhecida por todos. Quem é que nunca foi abordado pelo “Julião” pedindo uma moedinha. Com seu radinho ligado, andava por todos os lados. Alguns até chegavam a se assustar quando se empolgava com os gritos, mas sempre foi uma pessoa de bom coração e querida pelos amigos. A equipe que fez o atendimento dele no centro de atenção psicossocial – CAPS – nunca vai se esquecer dos bons momentos.