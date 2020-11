Estudo avalia eficácia de soro no tratamento do coronavírus

Enquanto pesquisadores do mundo inteiro continuam trabalhando na produção de uma vacina que possa imunizar a população contra o novo coronavírus. A FUNED – Fundação Ezequiel Dias está realizando um estudo com cavalos para a produção de um soro que pode ser usado no tratamento da Covid 19