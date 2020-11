As mulheres demonstraram sua força e lideraram as urnas na região

Mesmo sendo maioria do eleitorado brasileiro, 52,5 % as mulheres ainda se apresentam tímidas em participar da política. A partir dos anos 1990 a legislação adotou o sistema de cotas de gênero que estabelece um mínimo de 30 % e máximo de 70% para candidaturas de acordo com o sexo e tradicionalmente as mulheres ainda ocupam esse mínimo de 30%