Sebrae faz o lançamento dos cafés produzidos na região vulcânica

A formação rochosa de um vulcão há muito tempo extinto resultou em cadeias de montanhas com atitudes que chegam a 1500 metros, solo rico em minerais, clima ameno e que se mostrou um terreno fértil para a produção de cafés de qualidade. Diante deste potencial o Sebrae desenvolveu uma plataforma estratégica para a região vulcânica, com o objetivo de posicionar o território de forma relevante e sustentável. A marca única será lançada nesta quarta feira – 18 de novembro – no estande virtual da instituição na Semana Internacional do Café