Pacientes com diabetes tem que ter cuidado dobrado com a Covid 19

E se temos que ter cuidados com a Covid 19, os pacientes com diabetes devem redobrar a atenção. Eles fazem parte do grupo de risco,que pode desenvolver formas graves da covid-19. O sistema imunológico do diabético sofre alterações por causa dos problemas causados pelo excesso de açúcar no sangue