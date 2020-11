Alcoa abre inscrições para os Programas de Estágio e Trainee 2021

Já estão abertas as inscrições para os Programas de Estágio e Trainee 2021 da Alcoa, com vagas para as localidades de Poços de Caldas(MG), São Luís(MA), Juruti(PA) e São Paulo (SP). O objetivo da Companhia éatrair e desenvolver talentos que estejam cursando a Universidade ou já formados em Engenharia. A empresa oferece programas de desenvolvimento; excelente pacote de benefícios, tanto para estagiários quanto trainees, e um ambiente de trabalho diverso, inclusivo einovador, pautado pelos seus valores – Agir com Integridade, Trabalhar com Excelência e Cuidar das Pessoas.

As inscrições devem ser feitas até o dia 24 de janeiro de 2021, através do site da Cia. do Estágio – https://www.ciadeestagios.com.br/.A admissão será a partir de março de 2021.

Programa de Estágio

São oferecidas 60 vagas de estágio para estudantes de Administração, Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda), Direito, Engenharias, Gestão Ambiental, Geologia, Letras, Secretariado, Serviço Social, Sistemas de Informação, Pedagogia, Psicologia, Relações Internacionais, Comércio Exterior e Marketing.

Podem participar candidatos com formação prevista a partir de março de 2022, com conhecimentos de inglês – de acordo com a necessidade de cada área – e de informática, alémde disponibilidade para estagiar, no mínimo, seis horas por dia, de segunda a sexta-feira. A empresa oferece bolsa-auxílio, seguro de vida, plano de saúde, refeições, transporte e o Programa Conte Comigo, de apoio psicológico, financeiro e jurídico.

O processo de seleção conta com teste de raciocínio lógico e, se selecionado, o(a)candidato(a) participará de uma dinâmica de grupo e entrevistas individuais com os gestores da área.

Programa de Trainee

São oferecidas oito vagas para trainees. O(A) candidato(a) deve ter graduação completa em Engenharia, sendo que pós-graduação, MBA ou Mestrado serão considerados diferenciais. Devem ter de 3 a 4 anos de experiência em Engenharia, no segmento industrial; conhecimento do pacote Office intermediário; inglêsintermediário, no mínimo, e disponibilidade para mudança, no caso de atuação em área remota. Se estrangeiro, deve possuir visto para trabalhar no Brasil. Não há restrição de idade, pois a diversidade é um driver essencial.

O pacote de benefícios é formado por farmácia (E-pharma), clube (opcional, de acordo com cada região), plano de Saúde, plano de previdência, transporte, refeição e o Programa Conte Comigo, de apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Sobre a Alcoa

Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos e excelência operacional, operando com inovação desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna, há 131 anos. A Companhia segue impulsionada pelos seus valores.

No Brasil, a Alcoa possui três unidades produtivas, em Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA), escritórios em São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Brasília (DF), além de participação acionária na Mineração Rio do Norte (MRN) e em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito.

Fonte: Alcoa