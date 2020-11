Emater realiza premiação 2° Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Andradas

O encerramento do 2° Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Andradas aconteceu na noite desta terça-feira na câmara municipal, esse ano o encerramento foi em um formato on-line devido a pandemia.

Foram 43 inscritos para a etapa municipal do concurso de qualidade. Durante o evento foram premiados os 10 melhores cafés da cidade e ainda o melhor café produzido por mulher e por jovem.

A classificação da premiação ficou assim:

Melhor Café produzido por mulher: Lucineia da Silva Crochiquio

Melhor Café produzido por jovem: Luiz Paulo vilas boas

3º: Luiz Paulo Vilas Boas

2º Domingos Leone Neto

1º Ibraim Carlim da Rosa

Os três colocados da etapa municipal agora participa da segunda etapa do 17º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais. As 24 melhores amostras do estado serão conhecidos em evento a ser realizado no dia 9 de dezembro, na sede da Emater-MG, em Belo Horizonte. No ano passado, Andradas ficou com o terceiro lugar no Sul de Minas com o cafeicultor Fábio Roberto Menegon.