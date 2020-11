Moradores reclamam da falta de bueiros no bairro Joao Teixeira Filho

Os moradores do bairro João Teixeira Filho entraram em contato com a ANTV em busca da solução de um problema que acontece há anos. A falta de bueiros geram transtornos a todos.

A equipe de jornalismo da ANTV entrou em contato com a prefeitura de Andradas sobre esses dois problemas. Sobre a situação do bairro João Teixeira Filho a informação é que os reparos no local devem acontecer ainda neste ano.Sobre a questão dos bueiros no Jardim Ipê a secretaria de serviços públicos já iniciou os reparos hoje logo após o contato da nossa equipe. A tentativa é resolver o problema sem precisar danificar a rua, caso contrario o serviço será mais demorado