Sul de Minas regride para onda amarela do Minas Consciente

A Secretaria de Saúde de Minas Gerais anunciou que a macrorregião do Sul de Minas, da qual Andradas faz parte, regrediu para uma fase mais restritiva do Minas Consciente. A justificativa foi a piora nos índices relacionados à doença, como aumento de casos na localidade.

De acordo com o secretário de Estado de Saúde, o médico Carlos Eduardo Amaral, o Governo de Minas monitora 24 horas o comportamento da pandemia em todas as regiões, cabendo ao Comitê deliberar o avanço ou regressão das macrorregiões que compõem o estado.“A vigilância em relação aos diferentes cenários em Minas é permanente. Novas alterações podem ser anunciadas a qualquer momento”, afirmou.

A região Sul se junta ao Vale do Aço, Leste do Sul, Sudeste e Nordeste na onda amarela, fase onde é permitida a abertura de serviços não essenciais, como:

– Bares (consumo no local);

– Autoescolas e cursos de pilotagem;

– Salões de beleza e atividades de estética;

– Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

– Papelarias, lojas de livros, discos e revistas;

– Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem;

– Comércio de itens de cama, mesa e banho;

– Lojas de móveis e lustres;

– Imobiliárias;

– Lojas de departamento e duty free;

– Lojas de brinquedos;

– Academias (com restrições);

– Agências de viagem;

– Clubes.

Outras informações sobre o programa podem ser obtidas no site

https://www.mg.gov.br/minasconsciente/entenda-o-programa