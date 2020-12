Nesta segunda-feira (30/11) foi a despedida do Padre Graziano Cirina. Ele estava com 63 anos e sofreu um quadro de infecção generalizada. Bastante conhecido em Andradas, participou de várias edições da Festa Benedetta Italia. Sempre atencioso com nossa equipe de jornalismo, concedeu várias entrevistas e falou sobre o carinho que tinha pela cidade e pelos amigos do Circolo Italiano.

Em Poços de Caldas era muito querido por todos. Atualmente devido a seu estado de saúde, estava como ” Padre Emérito” . De acordo com informações de amigos o corpo será velado na igreja do Sagrado coração de Jesus e o sepultamento esta programado inicialmente para às 17 horas, mas a família vai decidir se faz o translado para a Italia. Nossos sentimentos!