Direito de Saber – A importância da lei antirracismo

Infelizmente não é difícil presenciarmos cenas de racismo. Os noticiários sempre tem algum caso assim, como do jovem negro foi espancado ate a morte pelos seguranças de um supermercado. Mas você sabia que existe uma lei que vem contribuindo com a proteção das pessoas que sofrem este tipo de discriminação? Saiba mais no quadro Direito de Saber com a advogada Zaira Felisberto.