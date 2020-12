Neste ano o panetone chegou com novos formatos e sabores

O queridinho do natal já está disponível nos supermercados. O panetone mais tradicional é um pão doce, recheado de frutas cristalizadas e com fragrância de baunilha. Apesar desta receita fazer bastante sucesso, agora também podemos encontrar outras formas e sabores do produto.