Renovação de matrícula para 2021 na rede estadual e municipal esta sendo online

Pais e responsáveis que desejam garantir uma vaga para seus filhos na rede pública de ensino mineira em 2021 já poderão fazer o cadastro escolar do aluno no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM). Por meio da ferramenta, nos municípios que aderiram e estão participando da iniciativa, o cadastro escolar e o encaminhamento dos candidatos às vagas, no ensino fundamental e ensino médio, se dará de forma única.