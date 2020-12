Dicas para viver um 2021 diferente e superar as marcas deixadas por este ano

O ano esta terminando e muita gente diz que parece que 2020 não existiu. A chegada do coronavirus mudou a rotina de todo o mundo. E agora – como ter otimismo para o novo ano que se aproxima? Este é o tema de hoje do quadro É Possível com a psicologa Raquel Grillo