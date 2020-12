Estelionatários estão utilizando o nome da Cemig para tirar dinheiro das vítimas

Muitas pessoas estão ficando no prejuízo por causa de golpes. E além dos mais comuns como o do seqüestro ou do WhatsApp, os estelionatários estão usando o nome de companhias como a Cemig para enganar as pessoas. Moradores estão sendo abordados, via telefone, por indivíduos que se apresentam como funcionários da empresa e estão cobrando por uma suposta dívida com a companhia. Em alguns casos está sendo usado, inclusive, o nome da justiça federal e de outros órgãos nestas abordagens. A Cemig recomenda que o consumidor exija a identificação daqueles que se apresentam em nome da Empresa. Todos os funcionários da Cemig ou de empreiteiras a serviço usam crachá de identificação e uniforme.