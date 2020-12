Profissionais que trabalham em atendimentos relacionados à Covid 19 são homenageados

Milhares de profissionais de saúde estão se dedicam integralmente ao tratamento de pacientes da Covid 19. E não tem sido fácil para eles. Alguns precisam ficar distantes da família e lidar com a pressão do trabalho. Diante de tanta dedicação no mês passado em Poços de Caldas foram entregues medalhas de reconhecimento a estes profissionais.