Café de Andradas é eleito o segundo melhor do Sul de Minas

Café de Andradas é eleito o segundo melhor do Sul de Minas

Aconteceu a final da 17ª edição do concurso de qualidade do café realizado pela Emater. O objetivo deste evento é contribuir para a melhor qualidade de vida do cafeicultor e da sociedade mineira, promovendo agregação de valor e distribuição de renda, por meio da produção sustentável.