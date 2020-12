Cemig capacita agentes penitenciários e recuperandos em Minas Gerais

A Cemig, por meio do Programa de Eficiência Energética da Aneel (PEE), vai realizar o evento “Vamos falar de Ética” em 66 unidades prisionais de Minas Gerais até o fim de janeiro do ano que vem. Com essa iniciativa, a companhia, em parceria com a Junior Achievement Minas Gerais (JAMG) pretende promover a cultura de eficiência energética a 133 agentes penitenciários e cerca de 1.300 recuperandos.

No Sul de Minas, cerca de 212 recuperandos vão participar desta capacitação, na penitenciária de Três Corações e nos presídios de Andrelândia, Campo Belo, Caxambu, Guaranésia, Itajubá, Nepomuceno, Ouro Fino, Poços de Caldas e São Lourenço.

Modernização de APACS

Além do programa do “Vamos falar de ética”, a Cemig está modernizando 38 Associações de Proteção e Assistência aos Condenados (APACs) e a sede da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). Nesse projeto, foram realizados a substituição de 4.600 lâmpadas, a instalação de 542 chuveiros eletrônicos ( que possuem mais opções de regulagem da temperatura da água), além de 115 geladeiras e 39 freezers horizontais. Cada instituição também receberá uma usina fotovoltaica de 75 kWp, que fornecerá de 40% a 90% da energia consumida na instituição. As ações resultam de investimentos de mais de R$ 7 milhões do PEE da Cemig.

Fonte : Cemig