Empresa de louças e metais tem vagas abertas para candidatos com deficiência em Andradas

Em meio ao desempenho positivo na fábrica de louças e metais da Kohler em Andradas-MG, a empresa divulga 15 vagas abertas exclusivamente para candidatos com Deficiência. O recrutamento e seleção serão para as áreas operacionais dos setores de: Fundição, Esmaltação, Inspeção, Forno, Modelagem, entre outros e acontece nessa quinta-feira dia 17.

“Estamos muito felizes em gerar mais emprego em um momento desafiador como esse. Para quem desejar se candidatar, as vagas são destinadas para candidatos PCDs, devem residir nas cidades de Andradas (MG), Santo Antônio do Jardim (SP), Espírito Santo do Pinhal (SP) e Poços de Caldas (MG). Tragam o currículo e laudo médico”, explica Giseli Vilela, Supervisora de RH da Kohler.

Localizada no bairro da Rochela , o principal pilar da empresa é contribuir para que todas as pessoas impactadas pelos nossos produtos e serviços tenham uma vida plena e mais agradável, o que significa também, com mais saúde. “Seguimos todas as orientações dos órgãos mundiais na contenção da pandemia e cuidar dos nossos colaboradores está como total prioridade”, finaliza.

A Kohler chegou ao Brasil com a aquisição da fábrica Fiori em 2014 e hoje o seu parque fabril em Andradas-MG tem capacidade para produção de 2,2 milhões peças/ano. Mesmo em um cenário de pandemia, a empresa teve crescimento substancial, o que confirma às novas contratações. Houvemais de 30% de aumento dos colaboradores que foram selecionados, treinados e se adaptaram à cultura da empresa.

Os interessados deverão comparecer à Fábrica da Kohler, no dia 17/12, quinta-feira, a partir das 10h, na Av. Vereador Professor Paulo Afonso de Lima, 1.200 – Rochela – Andradas.