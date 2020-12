Prefeita eleita participa do programa “Quero Saber”

A prefeita eleita Margot Pioli participou das gravações do “Quero Saber”, programa produzido pela ANTV que tem como objetivo apresentar questões relacionadas a administração municipal.

Além das perguntas elaboradas pela equipe de jornalismo, Margot respondeu as dúvidas e sugestões enviadas pelos telespectadores. Diversos temas foram abordados, entre eles saúde, educação e meio ambiente. “Com essa iniciativa a TV Andradas abre espaço para o cidadão conhecer mais de perto as propostas e, no futuro, cobrar soluções para o que não foi resolvido. O Quero Saber já teve a participação do atual prefeito Rodrigo Lopes e também do prefeito reeleito em Ibitiura de Minas Alexandre Borges. A ideia é oferecer oportunidade e buscar alternativas para que os interesses da população sejam atendidos”, explica a jornalista da emissora Kátia Barbon.

O “Quero Saber” será exibido nos dias 21, 22 e 23 de dezembro durante o Telejornal Integração. Pode ser acompanhado pelo canal 36 em TV aberta, site www.tvandradas.com.br ou pela Telemidia TV.