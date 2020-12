Falta de energia afeta bairros de Andradas

No inicio da noite desta quarta-feira (16/12) foi registrada queda de energia em diversos bairros da cidade. Por volta das 20 horas, as ruas do Alto Alegre, Jardim Belas Vista, Vila Mosconi, Jardim Rio Verde, entre outros locais ficaram no escuro. A equipe da ANTV entrou em contato com a assessoria de imprensa da Cemig para saber as causas deste problema. De acordo com a nota foi registrado um aumento significativo no número de atendimentos emergenciais em decorrência da tempestade, com rajadas de ventos e descargas atmosféricas na região de Andradas e cidades próximas, como Ibitiúra de Minas, Bom Repouso e Borda da Mata.

Ainda segundo as informações repassadas pela Cemig, equipes da empresa foram reforçadas e trabalharam inclusive durante a madrugada no reparo de fios partidos e de outras estruturas que foram danificadas por árvores, telhas e objetos que caíram sobre a rede elétrica. Estas equipes continuam empenhadas no atendimento as ocorrências que se encontram pulverizadas em diversos bairros urbanos e também na área rural destes municípios.

A Cemig alerta a população para não se aproximar de cabos partidos e nem de árvores caídas, porque elas podem esconder os fios da rede elétrica. Também é importante verificar se telhas e tampas de caixa d’água estão bem afixadas para evitar que sejam lançadas pelos ventos contra a rede elétrica.