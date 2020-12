Câmara Municipal de Andradas realiza a entrega do título de cidadão andradense a 19 pessoas

A Câmara Municipal de Andradas realizou na última sexta feira dia – 18 de dezembro a entrega do Título de Cidadão Andradense , dezenove pessoas que desenvolveram trabalhos no município, tiveram as suas atividades reconhecidas. A cerimônia de entrega aconteceu no Plenário Municipal.

A vereadora Leila Candido não foi a sessão, mas foi representada pelo vereador Régis Basso que fez a indicação de José Wilson de Carvalho Junior, médico ortopedista e Márcia Aparecida Simão Panseri, profissional de enfermagem na Santa Casa