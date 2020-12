Fábricas de bolachas fazem o lançamento do Cookies de Natal

O Natal é uma época mágica, marcada por muitas tradições. Uma delas se refere aos biscoitos de natal. De acordo com a história tudo começou há 10.000 anos, quando os agricultores usavam pedras quentes para assar um alimento composto de cereais e misturado com água. Depois foi a vez dos holandeses desenvolverem a guloseima. Os cookies são derivados de palavras holandesas Koeptie, o que significa pequeno bolo. Atualmente é comum ver biscoitos decorados no Natal, sobretudo nos filmes norte-americanos.