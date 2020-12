Sul de Minas vai receber R$ 376 milhões em investimentos da Cemig até 2021

A empresa está realizando obras de construção e ampliação de subestações, incluindo obras para

atendimento à ampliação da PCH Poço Fundo

Atenta ao desenvolvimento econômico do Sul de Minas, a Cemig, alinhada com o Governo de Minas Gerais, começou esse ano e vai concluir em 2021 a construção de cinco novas subestações (SE) nos municípios de Ilicínea, Campestre, Jacutinga, Silvianópolis, São Bento Abade, Jesuânia e Lambari. Neste grande plano de investimentos, que alcança cerca de R$ 376 milhões, a Cemig também está investindo no reforço e ampliação de subestações em Alfenas, Andradas, Boa Esperança, Pouso Alegre, Cambuquira e Varginha, na ampliação da SE Poço Fundo, e na construção de novas Linhas de Distribuição (LD) para interligar as subestações novas às já existentes.

Estes empreendimentos vão acrescentar cerca de 153 MVA ao sistema elétrico da região. Essa oferta de energia é suficiente para atender uma demanda de cerca de 300 mil consumidores. “A região Sul do Estado terá a disponibilidade de energia aumentada e os clientes perceberão uma grande melhora na qualidade do fornecimento” ressaltou o gerente de Expansão e Manutenção da Alta Tensão da Distribuição Leste, Paulo José Clebicar Nogueira.

As novas subestações terão todas as operações telecomandadas remotamente via Centro de Operação da Distribuição da Cemig. As novas subestações serão totalmente digitalizadas e terão um sistema integrado de supervisão, comando, controle e proteção, que permite aos operadores realizarem, à distância, as intervenções necessárias nos equipamentos de alta tensão.

Reforço para as regiões de Varginha e Itutinga

Cerca de R$ 66 milhões estão sendo investidos em diversas obras de adequações em oito subestações existentes e 11 linhas de distribuição, com o objetivo de integrar a subestação de rede básica Varginha 4, da empresa Mantiqueira Transmissora de Energia, ao sistema de distribuição da Cemig, injetando uma nova fonte de potência na região de Varginha. Este investimento vai proporcionar uma maior flexibilidade operativa, permitindo uma divisão maior dos circuitos o que agiliza os atendimentos, em caso de falta de energia, diminuindo o tempo e a quantidade de clientes interrompidos.

Ampliação da PCH Poço Fundo

A ampliação da PCH Poço Fundo, no rio Machado, é a principal obra de geração da Cemig em andamento, um investimento de R$ 153 milhões que começou em janeiro deste ano e deve ser concluído no final de 2021. Para possibilitar o aumento da geração de energia da PCH Poço Fundo de 9,6 MW para 30,0 MW, a Cemig também está investindo R$ 18 milhões na instalação de dois autotransformadores de 33 MVA na Subestação Alfenas 1 e na realização de obras de adequações na Subestação Poço Fundo.

Informações : Cemig