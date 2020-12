Inauguração do novo sistema de câmeras de segurança

As câmeras auxiliarão as polícias civil e militar a monitorar a cidade

As câmeras de segurança já podem ser vistas em vários pontos, tanto na região central como nas entradas da cidade, o monitoramento de cada uma delas está sendo feito pelos profissionais da Guarda e Polícias Militar e Civil. Trata-se do programa que recebeu o nome de ”Sentinela de Andradas“, que funcionará na nova sede da Guarda Municipal que fica agora localizada na Rua Leonardo Alves dos Santos, no Jardim Bela Vista.