Pista de bicicross tem sua inauguração em Andradas

Andradas agora tem nova pista de bicicross. Inauguração também contou com o nova academia ao ar livre, e o arquivo público Samuel Biajoni.

A nova pista do BMX está sediada no Parque Municipal de Andradas. Para a inauguração foi realizada uma cerimônia que contou com a presença dos atletas amantes de bicicross, autoridades municipais e representantes da comunidade.

Na manhã desta segunda feira (28/12) também aconteceu outras duas inaugurações no Parque Municipal: A academia ao livre que fica localizada neste local, e também para o novo arquivo público que está localizado em uma sala no Parque. Esta recebeu o nome de um antigo colaborador Samuel Biajoni, pessoa muito conhecida e querida em Andradas.