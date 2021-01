Nesta sexta-feira (08/01) aconteceu o sorteio da Mega Campanha de Natal de Ouro realizada pela Associação Comercial de Andradas – ACIRA. O evento foi transmitido ao vivo pelo facebook. Duas pessoas foram contempladas com vales compras de cinco mil reais cada. São elas: Eliana Fossa que comprou na loja Conceito e Maria Elizabete de Pádua com o cupom da Farmácia do Ezaú.

O sorteio completo pode ser acessado no link: https://www.facebook.com/aciraandradas/videos/2884157681843278