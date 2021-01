IF Sul de Minas abre processo seletivo para cursos gratuitos

O Instituto Federal do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) – Campus Poços de Caldas está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para ingresso de novos alunos no primeiro semestre de 2021. Todos são gratuitos.

Ao todo são ofertadas 350 vagas: 105 para o ensino integrado, 70 para o subsequente e 175 para o ensino superior (entre estas, 35 vagas serão ofertadas via SISU, disponibilizadas em edital próprio ainda a ser lançado). Neste processo seletivo, haverá a primeira oferta de vagas para o Bacharelado em Administração.

Outras informações podem ser obtidas no site: https://portal.pcs.ifsuldeminas.edu.br/noticias/3104