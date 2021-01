Parte Social da Festa de São Sebastião é adiada

Até o dia 20 de janeiro acontece em Andradas a comemoração do Dia de São Sebastião. Na parte religiosa os fiéis participam de novenas e missas na Igreja Matriz, seguindo os protocolos de prevenção a Covid 19. A parte social estava sendo programada no sistema Drive Trhu, mas a paróquia optou por adiar os eventos que aconteceriam aos finais de semana. Em nota informou que:

Diante dos cuidados com relação a disseminação do novo coronavírus e a atual situação da pandemia, avaliados os riscos e os devidos cuidados segundo as orientações sanitárias, a Paróquia de São Sebastião comunica que não vai fazer parte social da festa com as comidas típicas e os almoços no sistema de retirada. Esses eventos estão adiados. Pedimos o favor aos festeiros para deixarem os cadernos e as arrecadações na Secretaria da Paróquia (Aspma) ou na Igreja Matriz.

A parte social da festa é importante para a arrecadação de recursos que ajudam nos gastos administrativos e outras despesas. Com a impossibilidade de acontecer, as pessoas interessadas em colaborar podem fazer suas doações ou participar da “Ação entre Amigos” que vai sortear diversos prêmios.